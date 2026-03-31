Adıyaman Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından Deprem Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından ödüllendirildi. Başkan Tutdere, başarılı öğrencileri aileleriyle birlikte makamında kabul ederek hediyelerini takdim etti. Ziyarette, çocukların afet bilinci ve deprem farkındalığına yönelik duyarlılığı vurgulandı.

Yarışmada Adıyaman Demokrasi İlkokulu'ndan Yusuf Bilgiç, Zeynep Turgut İlkokulu'ndan Eren Gürbüz, 23 Nisan İlkokulu'ndan Arjin Nefes Bekmezci, Fuat Sezgin Ortaokulu'ndan Hiranur Çetindaş, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Esila Minel Kara ve Ahmet Eren Acar ödüle layık görüldü.

'Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzü Kurduk'

Başkan Tutdere, öğrencileri tebrik ederek, Adıyaman'da afet bilinci oluşturmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tutdere, 'Deprem gerçeğini yaşayan bir şehir olarak hazırlık konusunu en öncelikli alanlarımızdan biri haline getirdik. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzü kurduk. Gönüllülerimizi eğitiyor, toplanma alanlarımızı oluşturuyor ve olası kriz anlarında hizmet verecek tesislerimizi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bizim için çok kıymetli' dedi.

'Nisan Ayı İtibarıyla Yeni Sistemi Devreye Alıyoruz'

Göreve geldikleri 3 Nisan'dan bu yana geçen 2 yıllık süreci de değerlendiren Başkan Tutdere, Adıyaman'ın altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çekerek, 'Görev süremizin 24. ayındayız. Bu sürede içme suyu hattında tam 555 kilometre yenileme yaptık. 1960'lardan kalan asbestli boruları söküp attık. Nisan ayı itibarıyla yeni sistemi devreye alıyoruz. Şehrin altında adeta yeni bir şehir inşa ettik' ifadelerini kullandı.

'555 Bin Metre Yeni Hat Yenilendi'

Başkan Tutdere, altyapı çalışmalarına ilişkin olarak, 'Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 555 kilometre, yani 555 bin metre yeni hat yenilendi. Bu çok büyük bir rakam. Evsel bağlantılarla birlikte şehrin genelinde adeta tüm damarları değiştirdik. Önceki içme suyu şebekesi asbestli ve oldukça eski borulardan oluşuyordu. Depremde ciddi hasar görmüş, kayıp-kaçak oranı oldukça yüksekti. Tüm sistem yenilendi. Artık hemşehrilerimiz daha sağlıklı borulardan evlerine ulaşan suyu tüketecek. Çalışmalar kapsamında depolar ve vana odaları inşa edildi. Nisan ayında yeni sistem devreye alınacak. Şehrimiz modern ve denetlenebilir bir su yönetimine kavuşacak' dedi.

'Önümüzdeki Süreçte Asfalt Çalışmalarını Daha da Hızlandıracağız'

Başkan Tutdere, 2026 yılı için planlanan asfalt çalışmalarına da değinerek, 'Depremde en çok hasar gören Sümerevler, Alitaşı, Mehmet Akif, Yeni Mahalle ve Aşağı Karapınar bölgelerinde altyapının tamamını yeniledik. Bu bölgelerde yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve doğalgaz olmak üzere tüm hatları yer altında baştan sona yeniledik. Şu anda üstyapıya geçtik, asfalt serimine başladık. Bu bölgelerin asfaltlarını tamamlıyoruz, artık sona yaklaştık. Ekiplerimiz hem Yeni Mahalle'de hem de Sümerevler'de çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte asfalt çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Mevsim koşulları nedeniyle belirli bir sıcaklık olmadan asfalt çalışması yapılamıyor. Bu nedenle 2026 yılını asfalt yılı ilan ettik' dedi.

'Benim En Büyük Hedefim, Çocuklarımız İçin Kenti Güvenli Hale Getirmek'

Başkan Tutdere, altyapıyı tamamlamadan üstyapıya geçmediklerini belirterek, 'Benim en büyük hedefim, çocuklarımız için kenti depreme dirençli ve güvenli hale getirmek. Bu nedenle işin zorundan başladık. Üstünü makyajlayıp geçmek yerine önce altyapıyı tamamladık, üstyapıyı sonrasına bıraktık. Gerçekçi bir yaklaşımla, sorunlarla yüzleşerek ve çözüm odaklı hareket ettik. İki yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla önemli bir aşamaya geldik. Halkımızın desteğiyle bu şehir çok daha iyi bir noktaya ulaşacak. Diğer yandan Emlak Konut ve TOKİ eliyle yürütülen projeler de devam ediyor ve onlar da iyi bir seviyeye geldi' dedi.

'Yaklaşık 33 Bin Ruhsatla Yerinde Dönüşüm Sürecini Hızlandırdık'

Yerinde dönüşüm çalışmalarında Türkiye birincisi olduklarını vurgulayan Başkan Tutdere, 'Türkiye genelinde verilen yerinde dönüşüm ruhsatlarının yaklaşık yüzde 45'i Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlendi. Yaklaşık 33 bin ruhatla süreci hızlandırdık. Bu, hem yeniden inşa sürecine ivme kazandırdı hem de kent ekonomisini canlandırdı. Yerel firmaların ve esnafın sürece dahil olmasıyla şehirde ekonomik hareketlilik arttı' ifadelerini kullandı.

'Kiracılarımıza da Ev Sahibi Olma İmkânı Doğdu'

Başkan Tutdere, yerinde dönüşüm başarısının sosyal konut fırsatı yarattığını belirterek, 'İndere TOKİ konutlarında yaklaşık 13 bin konutluk bir fazlalık oluştu. Bu durum, ev sahibi olmayan kiracılar için önemli bir fırsat yarattı. Fazla konutların sosyal konut olarak değerlendirilmesiyle birlikte, kiracılarımıza da ev sahibi olma imkânı doğdu' dedi.

'Halk Ekmek, Günlük 60 Bin Ekmek Üretim Kapasitesine Sahip'

Kentte eğitim ve sosyal alanlara yapılan yatırımlara da değinen Tutdere, 'Günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesine sahip modern Halk Ekmek Fabrikası'nın hizmete başladığını ifade ettik. Çocukların ve gençlerin kullanımına yönelik sosyal alanların artırıldığını vurguluyoruz. Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin kapılarını açtık. Koç Holding'in desteğiyle yapımı süren büyük kütüphaneyi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete sunacağız. Kent genelinde yeşil alan yatırımları da devam ediyor. 30 dönüm üzerine kurulan büyük çocuk parkının Eylül ayına kadar tamamlanacağını kaydettik' dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

