Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nı ilk kez yayımladı. En çok alınan güvenlik önlemleri arasında yüzde 70,7 ile çelik kapı yer aldı. Çelik kapıyı güvenlik kamerası izledi. Suç mağduriyetleri arasında makamlara en çok bildirilen suç türü yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu.

Alınan Güvenlik Önlemlerinde İlk Sırada Çelik Kapı Yer Aldı.

İlk kez açıklanan bültene göre, vatandaşların aldığı güvenlik önlemleri arasında ilk sırada yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı alırken, bu sırayı yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk takılması takip etti.

Kırda Silah, Kentte Panjur güvenlik önlemleri dikkat çekti!

Kent-kır sınıflamasına göre alınan güvenlik önlemleri arasında kırda ateşli silah ve bekçi köpeği önlemleri, orta yoğun kentte pencerelere panjur veya korkuluk takılması önlemi öne çıktı.

Kentte zırhlı-çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı-elektro şok ve hırsız alarmı gibi önlemlerin daha sık kullanıldığı belirlendi.

En Düşük Suç Türü

Araştırmada suç türleri içinde 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı da incelendi. Buna göre cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. En düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri arasında ise yağma, araç hırsızlığı, araçtan kişisel eşyanın çalınması yer aldı.

Kaynak : PERRE