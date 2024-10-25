Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından 22 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘Türkiye Siyasetinde CHP’nin Geleceği’ başlıklı konferansta, CHP’nin geleceği ve Türkiye siyaseti masaya yatırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katıldığı ‘Güneydoğu’dan Adıyaman’a’ oturumunda ise, CHP’nin yerel politikaları ve Güneydoğu Anadolu’daki siyasi gerçekler detaylı bir şekilde ele alındı. Oturumda bağımsız araştırmacı GiuliaFournier (Grenoble Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) ve siyasi analist Seren Selvin Korkmaz (IstanPol Enstitüsü Genel Müdürü) da konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının moderatörlüğünü ise Boğaziçi Enstitüsü Başkanı ve BusinessEurope Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası yaptı.

Konferansta, CHP’nin Güneydoğu Anadolu’daki yerel dinamikleri ve Adıyaman’ın özel durumu masaya yatırıldı. Tutdere, Adıyaman’ın deprem sonrası yaşadığı zorluklar, yeniden inşa süreci ve halkın yaşadığı travmalar üzerine de önemli açıklamalarda bulundu.

“Hatay’dan sonra en fazla yıkım adıyaman’da”

Başkan Tutdere, Hatay’dan sonra en fazla yıkımın Adıyaman’da yaşandığını belirterek, depremin ardından şehrin yeterince gündemde yer almadığını vurguladı. Depremin Adıyaman’a verdiği zararın boyutlarını anlatan Tutdere, “İnşaatların yüzde 65’i ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Alt yapı, kanalizasyon sistemi ve içme suyu tamamen tahrip oldu. Resmi rakamlara göre 8 bin 600 vefat var ve halen şehirde 50 bini, kırsal bölgelerde olmak üzere il genelinde yaklaşık 79 bin insan konteyner kentlerde yaşıyor.” diye konuştu.

“Yıkımın ardından yeniden inşa çalışmaları devam ediyor”

Tutdere, belediye olarak depremin yaralarını sarmak için hızla çalışmalara başladıklarını belirtti ve özellikle altyapı çalışmalarına vurgu yaptı. Fransız Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle şehirdeki içme suyu şebekesini yenilediklerini ve 170 kilometre yeni içme suyu hattı döşediklerini ifade etti. Eski şebekenin asbest ve PVC borulardan oluştuğunu ve depremde tamamen tahrip olduğunu söyleyen Tutdere, “Kayıp-kaçak oranı yüzde 60-65 seviyesindeydi. Bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Tutdere sadece fiziksel yıkımla değil, aynı zamanda halkın yaşadığı travmayla da mücadele ettiklerini vurguladı. Kadınlar ve çocukların yaşadıkları travmayı atlatmakta zorlandığını belirten Tutdere, halkın travmayı atlatması için de belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini ifade etti.

“Deprem en çok kadınları ve çocukları etkiledi”

Adıyaman’da depremin en fazla kadınları ve çocukları etkilediğini belirten Tutdere, belediye olarak her mahallede bir kreş yapmayı hedeflediklerini söyledi. “Kadınların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yere ihtiyacı var, böylece sosyal hayata katılabilecekler.” diyen Tutdere, konteyner kentlerde de çocukların eğitim koşullarının zor olduğunu belirtti ve bazı konteyner kentlerde kütüphaneler ve ders çalışma alanları oluşturduklarını dile getirdi.

“Adıyaman’daki birlik ve kardeşlik modeli örnek alınmalı”

Tutdere, Adıyaman’ın sadece yıkımdan ibaret olmadığını, aynı zamanda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve kardeşçe bir yaşam sürdüğü bir şehir olduğunu belirtti. “Adıyaman, Süryani kilisesinden camiye, cemevinden medreseye kadar birçok farklı inancın barış içinde yaşadığı bir kent. Birlikte yaşama kültürümüz, siyasette de örnek alınmalı.” diyen Tutdere, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adıyaman, kültürel olarak çok zengin ve çeşitlilik içinde yaşıyor. Süryani kilisesinden camiye, cemevinden medreseye, Adıyaman'da birçok farklı inanç ve kültür kardeşçe bir arada yaşıyor. Adıyaman, birliğin ve kardeşliğin modelidir ve bu modelin siyasette de örnek alınması gerektiğine inanıyorum.

Adıyaman, tarihî ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. UNESCO’nun kabul ettiği Nemrut Milli Parkı burada. Şehir, aynı zamanda Türkiye'nin önemli petrol üretim merkezlerinden biri. Adıyaman'dan Türkiye’nin petrolünün üçte biri üretiliyor. Atatürk Barajı’na da ev sahipliği yapıyor ve bu büyük tatlı su kaynağı, küresel iklim krizinde hayati öneme sahip. Hepinizi Adıyaman'a davet ediyorum. Sesimizi duyurmanız bizim için çok önemli. Adıyaman'ı daha sık değerlendirmenizi rica ediyorum.”

Kaynak : PHA