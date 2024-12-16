Tespihçi Esnafına Ahşap Dükkan Müjdesi

Başkan Tutdere'nin ziyaretindeki en dikkat çekici açıklama, tespihçi esnafına yönelik müjde oldu. Tespihçi esnafının uzun süredir yaşadığı yer sıkıntısını çözmek için çalışma başlattıklarını duyuran Başkan Tutdere, Sanat Sokağı’nda yapılan ahşap dükkanların bu sorunu gidereceğini söyledi.

"Tespihçi esnafımızın geçmişten beri süregelen bir mağduriyeti var. Kale çevresinde Adıyaman'ın turizmine ve kültürüne katkı sağlayacak ahşap dükkanlarımız bulunuyor. Bu dükkanların bakımını yapıyoruz ve tertemiz, sıcak bir ortam oluşturuyoruz. İnşallah sizler de oraya geçersiniz. Böylece hem kalemizin etrafı, tarihi alanımız canlanır hem de sizler daha rahat bir ortamda hizmet verirsiniz. Bu şekilde, dışarıdan gelen esnaflar da buradan faydalanabilir. Bu projeyle, şehrimizin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlamış olacağız."

Bu açıklama, tespihçi esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Tutdere, çarşıdaki sorunların çözümü ve esnafın taleplerinin karşılanması için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"6 Şubat Depremi Sonrası Zor Günlerden Geçiyoruz"

6 Şubat depreminin Adıyaman'da yarattığı tahribat ve bu süreçte yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, kentin "işler acısı bir halde" olduğunu ancak göreve geldikleri 31 Mart’tan itibaren "Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını" vurguladı.

“Şehrimizin durumu 6 Şubat depreminden sonra gerçekten işler acısı bir haldeydi. Altyapı ve üstyapımız büyük ölçüde zarar görmüştü. Ancak 31 Mart’ta sizlerin desteğiyle belediye başkanı seçildim ve o günden bu yana ekibimizle birlikte hayatı normale döndürmek ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele veriyoruz."

Depremin ardından kentin tüm altyapısının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Tutdere, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin tamamen değiştirildiğini söyledi. Bu süreçte, çalışmaların bazı sıkıntılara yol açabileceğini kabul eden Tutdere, altyapı çalışmaları sırasında yaşanan yol bozulmaları, toz ve çukurların geçici bir durum olduğunu belirtti.

"Bir şehri, şehir yapabilmek için altyapının mutlaka yapılması gerekiyor. Altyapısı olmayan bir yere şehir demek mümkün değil. Bu nedenle işe altyapıdan başladık ve şehrimizin tamamının altyapısını yeniliyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini tamamen değiştiriyoruz. Kentimizin altyapısını sıfırdan inşa ediyoruz."

"Yerinde Dönüşümde Deprem İlleri Arasında Birinci Sıradayız"

Deprem sonrası Adıyaman'da yerinde dönüşüm projelerinin hızla yürütüldüğünü ifade eden Başkan Tutdere, Adıyaman’ın bu alanda 11 deprem ili arasında lider konumda olduğunu belirtti. Belediye olarak yerinde dönüşüm projelerinde hızlı hareket ettiklerini ve vatandaşların taleplerine öncelik verdiklerini söyledi.

“Şu anda yerinde dönüşüm konusunda belediye olarak deprem illeri arasında birinci sıradayız. Gelen talepleri hızla değerlendiriyor ve hukuka uygun olanları karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın önünü açarak süreci kolaylaştırıyoruz. Adıyaman bu konuda ciddi bir ilerleme kaydetti. Şehrin her köşesinde yeni binaların hızla yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bu yapılar, depreme dayanıklı ve olası bir depremde yıkılmayacak şekilde inşa ediliyor. Belediyemiz olarak, gerekli tüm denetimleri titizlikle gerçekleştiriyor ve her türlü tedbiri alıyoruz.”

Deprem bölgesindeki diğer illerle kıyaslandığında, Adıyaman’ın yerinde dönüşümde örnek bir şehir haline geldiğini söyleyen Tutdere, inşaatı süren binaların depreme dayanıklı olması için tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

"Adıyaman'ı Birlikte Ayağa Kaldıracağız"

Esnaf ve vatandaşlarla dayanışma mesajı veren Başkan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ı birlikte ayağa kaldırma çağrısı yaptı. Şehrin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Tutdere, birlik ve beraberlik içinde hareket edilirse şehrin kısa sürede toparlanacağını ifade etti.

“Biz hepimiz birlikte Adıyaman’ız; bu şehrin evlatlarıyız. Burası bizim memleketimiz ve bu memleketi fakiriyle, zenginiyle, çalışanıyla, memuruyla, çiftçisiyle ve esnafıyla birlikte ayağa kaldıracağız. Şu anda kentimizde güzel bir birliktelik ve dayanışma var. Bu dayanışmayla, Adıyaman kısa süre içerisinde yeniden toparlanacak."

Altyapıdan Üstyapıya Kapsamlı Bir Yenilenme Dönemi

Başkan Abdurrahman Tutdere'nin hafta sonu gerçekleştirdiği esnaf ziyareti, kentteki dayanışma ruhunu güçlendirdi. Tütüncüler, Oturakçılar ve Tespihçiler Çarşısı'ndaki esnafla bir araya gelen Tutdere, tespihçi esnafına ahşap dükkanlarda yer tahsisi müjdesi verdi.

Deprem sonrası kentin altyapısının tamamen yenilenmesi ve yerinde dönüşüm projelerinin hızla sürdürülmesi, Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırma sürecinde atılan önemli adımlardan biri oldu. Özellikle yerinde dönüşüm projelerinde lider konumda olunması, bölgedeki dönüşüm çalışmalarının ne denli hızlı ilerlediğini gösterdi.

Başkan Tutdere'nin “Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız” vurgusu, hem esnafın hem de vatandaşların toparlanma sürecine olan inancını pekiştirdi. Ziyaret sırasında dile getirilen tespihçi esnafının sorunlarının çözümü ve altyapı projeleriyle ilgili açıklamalar, şehrin geleceğine dair umut verdi.

Kaynak : PHA