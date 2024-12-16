Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Girne Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömür sobasının borusundan çıkan kıvılcımlar yan odaya giden borulardan çıkarak koltuklara sıçradı. Kısa sürede halı ve perdeler yanmaya başladı. Dumandan dolayı yangını fark eden ev sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü. Dumandan etkilenen Ahmet K. (59), Kamile K. (50), Haci K. (48), Sabahattin K. (25), Merve K. (18), Muhammet K. (16) ve Zeynep Nida K. (8) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA