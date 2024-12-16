Toplantıda, Adıyaman il merkezi ve köylerinde yapımı süren kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği süreci, konut teslimi, altyapı çalışmaları ve sahadaki genel durum değerlendirildi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, çözüme yönelik atılacak adımlar ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Hak Sahipliği Süreçleri ve Konut Teslimleri Ele Alındı

Vali Dr. Osman Varol'un başkanlık ettiği toplantının önemli gündem maddelerinden biri, deprem konutlarının hak sahipliği ve konut teslim süreçleri oldu. Bu kapsamda, hak sahibi vatandaşların yerleştirilmesi, kura çekimlerinin hızlandırılması ve teslimlerin gecikmemesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yetkililer, konut teslim süreçlerinde yaşanan aksaklıkları değerlendirerek, hak sahiplerinin evlerine bir an önce yerleşmesi için gereken adımların hızlandırılması kararı aldı. Ayrıca, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi ve teslim takviminin hızlandırılması üzerinde duruldu.

Vali Dr. Osman Varol, sürecin vatandaşlar açısından önemine dikkat çekerek, "Her bir vatandaşımızın güvenli ve huzurlu bir yuvaya kavuşması, bizim öncelikli hedefimizdir" dedi.

Altyapı Çalışmalarında Son Durum Değerlendirildi

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu, altyapı çalışmalarının durumu ve bu çalışmalardaki eksikliklerin giderilmesi oldu. Su, elektrik, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemesi gibi altyapı hizmetlerinin kalıcı konut projeleriyle eş zamanlı ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, özellikle köylerdeki altyapı eksikliklerinin tespit edilmesi ve hızla giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiği vurgulandı. Altyapı hizmetlerinin aksamaması ve teslimlerin gecikmemesi adına, sahadaki son durumun düzenli olarak raporlanması ve sahadaki ekiplerin sıkı bir denetimle takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Vali Dr. Osman Varol, "Altyapı hizmetlerinde yaşanacak en küçük bir aksaklık, vatandaşlarımızın konforunu ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle tüm birimlerimizin koordinasyon içinde çalışması şarttır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Sunulan Hizmetlerde Eksiklikler ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerdeki eksikliklerin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin nasıl giderileceğine dair çözüm önerileri de gündeme geldi. Özellikle konut teslim süreçlerinde karşılaşılan gecikmeler, altyapı eksiklikleri ve saha ekiplerinin etkinliği değerlendirildi.

Çözüm önerileri arasında, saha denetimlerinin sıklaştırılması, eksik olan altyapı malzemelerinin hızla temin edilmesi ve hizmetlerin aksamaması için koordinasyon ekibi oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, her birimin düzenli rapor sunması ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların Sorunlarıyla İlgili Çalışmalar Hızlandırılacak

Toplantının ardından yapılan açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının hızla karşılanması ve konut teslim sürecinin hızlandırılması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Saha ekiplerinin, vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt vermesi ve eksikliklerin anında giderilmesi için sürekli denetim mekanizmasının çalıştırılacağı bildirildi.

Vali Varol, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin sahada aktif çalışması ve her türlü sorunun anında çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, sorunların anında tespit edilip müdahale edilmesi amacıyla, hem il merkezindeki hem de köylerdeki projelerin düzenli olarak denetleneceği ifade edildi.

Konutlar ve Hizmetler İçin Takvim Hızlandırılıyor

Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının inşası ve hak sahipliği süreciyle ilgili sorunların giderilmesi amacıyla yapılan değerlendirme toplantısı, alınan kararlarla dikkat çekti. Hak sahiplerinin evlerine daha hızlı yerleşmesini sağlamak, altyapı eksikliklerini hızla gidermek ve vatandaşlara sunulan hizmetlerdeki aksaklıkları ortadan kaldırmak için kurumların daha etkin bir koordinasyonla çalışması kararı alındı.

Vali Dr. Osman Varol, tüm birimlerin hizmet odaklı bir anlayışla çalışması gerektiğini belirterek, bu sürecin vatandaşlar için bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı. Toplantıda alınan kararların, Adıyaman’daki deprem konutları sürecine hız kazandırması bekleniyor.

Kaynak : PHA