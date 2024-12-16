Vali Varol’a incelemeler sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş eşlik etti. Vali Varol, sahada gençlerle sohbet ederek, yenilenen atletizm pisti ve futbol sahası hakkında bilgi aldı. Tesislerin, bölge gençlerine spor yapma fırsatı sunacağını ifade eden Vali Varol, bu yatırımların gençlerin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Varol: "Gençlerimizin Donanımlı Bireyler Olarak Yetişmesini Hedefliyoruz"

Vali Dr. Osman Varol, gençlerin sporla daha fazla iç içe olmalarını ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Sporun sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda gençlerin özgüvenini artıran ve toplumsal bağları güçlendiren bir araç olduğunu ifade eden Vali Varol, şu açıklamayı yaptı:

“Amacımız, sporun birleştirici gücüyle ülkemizin ve ilimizin geleceğine ışık tutacak sağlıklı, özgüveni yüksek gençler yetiştirmek. Bu yatırımlar, gençlerimizin çok yönlü gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Sümerevler Mahallesi'nde hizmete açtığımız yenilenmiş atletizm pisti ve futbol sahasının ilimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Vali Varol, gençlerin hem atletizm hem de futbol gibi spor dallarına yönelmesini teşvik eden projelerin devam edeceğini vurguladı. Adıyaman’ın spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendirildiğini ifade eden Vali Varol, "Gençlerimizin her anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir" dedi.

Spor Yatırımları Güçleniyor: Yenilenen Tesisler Bölgeye Değer Katacak

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor yatırımları çerçevesinde, bölgedeki sahaların ve spor tesislerinin yenilenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Sümerevler Mahallesi’ndeki Atletizm Pisti ve Futbol Sahası baştan sona yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu.

Yapılan çalışmalarla pist ve saha, ulusal standartlara uygun hale getirildi. Pist, genç atletlerin antrenman yapabileceği profesyonel bir altyapıya sahip olurken, futbol sahasında modern çim zemini, soyunma odaları ve aydınlatma sistemleri yenilendi. Bu sayede, tesis hem bireysel sporculara hem de amatör spor kulüplerine hizmet verecek kapasiteye ulaştı.

Gençler ve Sporcular Tesislerden Memnun

Yenilenen atletizm pisti ve futbol sahası, gençlerin spor yapma alanlarını genişletmesi açısından büyük önem taşıyor. Bölgedeki genç sporcular, yenilenen tesislerde antrenman yapma imkânına kavuştu. Genç futbolcular ve atletler, modern tesislerde antrenman yapmanın kendilerini motive ettiğini belirtti.

Genç sporcular, yenilenen pist ve sahaların kendilerine çok şey kattığını ifade ederek, spor yapma imkânlarının artmasından memnun olduklarını dile getirdi. Bir öğrenci, "Bu sahada oynamak ve antrenman yapmak çok daha keyifli. Eski sahadan çok daha iyi bir alana sahibiz" dedi.

Adıyaman, Sporla Daha Farklı Bir Noktaya Taşınıyor

Vali Dr. Osman Varol, Sümerevler Mahallesi'ndeki yatırımların, Adıyaman’ın spor şehri kimliğini güçlendireceğini vurguladı. Bölgedeki tesis yatırımlarının süreceğini belirten Vali Varol, bu projelerin, gençlerin sporla daha fazla iç içe olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

“Adıyaman’ı spor ile de çok daha farklı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” diyen Vali Varol, gençlerin sportif yeteneklerini geliştirebilecekleri her türlü desteğin verileceğini vurguladı. Sümerevler Mahallesi'nde hizmete açılan Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, yalnızca bir spor tesisi olmanın ötesinde, bölge gençlerinin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir merkez haline gelecek.

Bu tesislerin, hem bölge gençlerine spor yapma alışkanlığı kazandırması hem de amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Spor sahasının açılmasıyla birlikte, bölgedeki mahalle gençlerinin futbol turnuvalarına ve atletizm yarışmalarına daha rahat katılabileceği ifade ediliyor.

Sporun Birleştirici Gücüyle Geleceğe Yatırım

Sümerevler Mahallesi Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, gençlerin spor yapmasını teşvik eden önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Yenilenen saha, futbol, atletizm ve diğer bireysel sporlar için profesyonel bir altyapı sunarken, bölgedeki gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un bölgedeki yatırımları ve spor projelerine verdiği destekle birlikte, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Bu projeler, Adıyaman’ın eğitim ve spor vizyonunu geliştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vali Varol'un ifadesiyle, “Gençlerimizin sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesini sağlamak önceliğimizdir” mottosu, Adıyaman'da spor altyapısının güçlenmesi için atılan her adımda hissediliyor. Adıyaman, gençlerin sporla tanıştığı, yeteneklerini geliştirdiği ve geleceğe umutla baktığı bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak : PHA