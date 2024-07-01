Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Tutdere’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ceyhan Kayhan, Mehmet Tırpan, Ebubekir Fırat ve Ufuk Bayır katıldı.

Toplantıda, Başkan Tutdere’nin Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kent Meydanı Projesi süreci başta olmak üzere, kentin imar planları, Fen İşleri Müdürlüğünün altyapı ve üstyapı ile ilgili çalışmaları, yaz aylarında daha büyük bir problem haline gelen su sıkıntısı, konteynerlerde yaşanan sorunlar, Belediye iş ve işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüş ve önerileri dinleyen Başkan Tutdere, Başkan Yardımcılarına toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Kaynak : PHA