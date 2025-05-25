Geniş Katılımla Duygusal Anma

Ağuiçen Ocağı pirlerinden olan Ape Aziz için düzenlenen anma programına; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MHP İl Başkanı Ali Önat, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar önce Ape Aziz’in türbesini ziyaret ederek dua etti, ardından deyişlerin söylendiği ve semahların dönüldüğü etkinliklerde duygusal anlar yaşandı.

Başkan Tutdere: “Bu Toprakların Erenleri Yolumuzu Aydınlatıyor”

Dede Aziz Türbesi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Tutdere, Adıyaman’ın sahip olduğu manevî mirasa dikkat çekti:

“Adıyaman’ın bağrında yatan başta Ape Aziz Dede olmak üzere tüm erleri, evliyaları rahmetle, saygıyla anıyorum. Bu zor coğrafyada halkımıza ışık olmuş, rehberlik etmişlerdir. Bizlerin görevi onların mirasını yaşatmak, sevgiyi ve kardeşliği kuşaktan kuşağa taşımaktır.”

“Adıyaman’ı Kardeşliğin Şehri Olarak Yeniden İnşa Edeceğiz”

Konuşmasında 6 Şubat depremini de anan Başkan Tutdere, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı:

“Depremde binlerce canımızı kaybettik. Mekânları cennet olsun. Ancak hep birlikte el ele vererek şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Adıyaman’ı yeniden kardeşliğin, birliğin şehri haline getireceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese minnettarız.”

“Bu Topraklar Kardeşlikle Yoğruldu”

Tutdere, Adıyaman’ın tarih boyunca farklı kimlikleri barış içinde kucakladığını hatırlatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Adıyaman, Alevi’siyle Sünni’siyle, Kürt’üyle Türk’üyle her zaman birlik içinde olmuştur. Ape Aziz’in yaktığı umut meşalesini geleceğe taşımaya kararlıyız. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi; ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.’ Bu topraklarda kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA