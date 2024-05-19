Başkan Torunoğlu,"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimize güvenerek, onlara geleceğin oluşumunda, üyelerimizle birlikte istihdam yaratma bilinci içerisindeyiz. İnanıyorum ki gençlerimiz ülkemize, bağımsızlığımıza her zaman sahip çıkacaktır" dedi.

Başkan Torunoğlu, 19 Mayıs 1919 tarihinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için verilen büyük bir mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başkan Torunoğlu, “Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarına ve fikirlerine vakıf olmakla mümkündür. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında verilen kutsal mücadeleyi, Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. Büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Atatürk, böylelikle Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır” diye konuştu.

Başkan Torunoğlu, mesajını şöyle sürdürdü: “19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelemizde, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu anlamda gençlerimiz, bu günlerimizin sigortası, geleceğimizin de teminatıdır. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla en büyük güvencemiz gençlerdir. Millet olarak yapacağımız en büyük yatırım, gençlere yapılan yatırım olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Millî Mücadeleyi başlatan sürecin 105. yıldönümünde aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.

Kaynak : PHA