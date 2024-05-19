İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis bölgesindeki trafik ekiplerinin 9-16 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Polis bölgesindeki trafik ekiplerince 9-16 Mayıs tarihlerinde 1 milyon 968 bin 551 araç denetiminde aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplamda 416 bin 230 işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin verdiği bilgilerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, trafik kurallarına harfiyen uyulmasını ve aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin de takmayı ihmal edilmemesini istedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1791742345060168040