Başkan Köse, mesajında bayramların sevgi, hoşgörü, paylaşma ve kardeşliği pekiştiren, gönülleri birleştiren özel zamanlar olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı’nın, yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlığın önemini hatırlattığını belirten Köse, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptıklarını ifade ederek, onların hak ettikleri değerin her zaman farkında olduklarını dile getirdi.

Bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eden Köse, tüm üyelerin ve Adıyaman halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kaynak : PHA