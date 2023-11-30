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Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Karadağ mevkiinde yapımı devam eden ve proje tamamlandığında yaklaşık 35 kilometrelik bir uzunluğa ve 20 bin tonluk su deposuna sahip olacak olan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, 10 bin tonluk bir su deposunun daha yapılacağı müjdesini verdi.

Projenin Adıyaman için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Şuan 20 bin tonluk su deposunun önündeyiz. Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi, tamamı hibe olmakla beraber 9 milyon avroya yakın bir bütçe ile yapılıyor. MADAD kapsamında yürüttüğümüz proje faaliyete geçtiğinde şehrimize çok büyük bir katkı sağlayacak. Su kaynakları, su kaçakları ve suyun daha efektif kullanılması noktasında önemli bir görev görecek. Bununla yetinmiyoruz ve 20 bin tonluk su deposunun yanında 10 bin tonluk bir su deposu daha yapıyoruz ve bitme aşamasında olduğunu belirtmekten mutluluk duyarım. Adıyaman’ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Kaynak : PHA