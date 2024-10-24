Ankara’nın Kahramankazan yerleşkesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınayan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ülkeyi kaosa çevirmek, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgütlerine karşı birlik olma vakti olduğunu söyledi.

Başkan İşeri, “Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA