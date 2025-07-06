Hizmetler masaya yatırıldı, talepler tek tek not alındı

Toplantıda konuşan Başkan Hallaç, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Muhtarlarımız, mahallelerimizde bizlerin gözü kulağı olan, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü görevi üstlenen önemli temsilcilerdir. Bugün bir araya gelerek hem yürüttüğümüz hizmetleri değerlendirdik hem de muhtarlarımızın taleplerini dinledik.” dedi.



Toplantı boyunca muhtarların tek tek söz alarak taleplerini ve önerilerini ifade ettiği öğrenildi. Özellikle altyapı, temizlik, yol bakım ve sosyal hizmetlerle ilgili konuların ön plana çıktığı istişarede, Belediye Başkanı Hallaç, dile getirilen her sorunun çözümüne yönelik planlamalarla ilgili detaylı bilgi sundu.



‘Gönül belediyeciliği’ vurgusu

Belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını belirten Başkan Hallaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Belediyecilik, sadece fiziki hizmet değil; aynı zamanda gönül belediyeciliğidir. Bu anlamda istişare kültürünü önemsiyoruz. Muhtarlarımızın katkılarıyla Kahta’mız için en doğru adımları atmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kahta için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Katılımları ve katkıları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”



Toplantı sonunda Başkan Hallaç ve belediye yönetimi, muhtarlarla karşılıklı istişare ve koordinasyonun periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Başkan Hallaç, Kahta’da hizmet kalitesini artırmak adına ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışının esas alınacağını vurguladı.

Kaynak : PHA