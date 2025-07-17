“BU BİR HUKUK SÜRECİ DEĞİL, SİYASİ İNTİKAMDIR”



CHP’li Başkan Doğan, Adıyaman’da yaşanan bu gelişmenin yalnızca hukuki değil, doğrudan siyasi bir müdahale olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Abdurrahman Tutdere, yıllardır bu halk için mücadele eden, depremin ilk gününden bu yana sahada olan, gece gündüz demeden Adıyaman’ın yaralarını sarmaya çalışan bir isimdir. Halkın teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanını görevden uzaklaştırmak, halkın iradesine yapılan açık bir darbedir. Bu kararın ne vicdani ne de hukuki bir karşılığı vardır. Bu bir siyasi intikam operasyonudur.”



“ADIYAMAN HALKI 50 DERECEDE ADALET İÇİN HAYKIRDI”



Engin Doğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen ve binlerce Adıyamanlının yer aldığı “halk buluşması”na da dikkat çekerek, “50 dereceyi bulan sıcakta bile bu halk meydanları terk etmiyorsa, bu bir kişiye duyulan sevginin ötesinde, demokrasiye ve kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır” dedi.

“Tutdere’yi bu halk seçti, görevden alanların milletin vicdanında yeri yoktur. Sandıktan çıkan iradeyi masa başında boğmaya çalışanlara karşı, biz buradayız ve halkımızla dimdik ayaktayız!”



“TUTDERE’NİN HİZMETİNİ CEZALANDIRMAK ADALETE İHANETTİR”



CHP Adıyaman İl Başkanı Doğan, özellikle Tutdere’nin göreve geldiği günden bu yana şeffaf, dürüst ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştığını belirtti:

“Adıyaman’ın kaderini değiştirecek projelere imza atmaya başlamış bir başkanı hedef alarak, aslında Adıyaman’ın gelişmesini, halkın umutlarını ve değişim iradesini cezalandırıyorlar. Bu, sadece Abdurrahman Başkan’a değil; tüm Adıyaman halkına yapılan bir haksızlıktır. Ve biz bu haksızlığa susmayacağız!”



“HAKSIZLIK KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ”



Engin Doğan, açıklamasını halkın iradesine olan inançla bitirdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adaletsizliğin karşısında susmayacağız. Abdurrahman Tutdere yalnız değildir! Adıyaman halkı yalnız değildir! Bugün burada kurulan irade, bu ülkenin her köşesindeki demokrasi sevdalılarının sesidir. Haksızlık karşısında boyun eğmeyeceğiz, hukukun üstünlüğünü ve halkın iradesini sonuna kadar savunacağız.”