Sosyal medyada yayılan kilometre düşürme iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İlgili firmanın Yetki Belgesi’nin iptal edildiği ve firma hakkında hazırlanan raporun İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu firma hakkında denetim yapıldığını belirterek, “08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, sözkonusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir” dedi.

Kaynak : PHA