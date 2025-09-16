Şeriban ÖZÇAKMAK – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “zorunlu eğitimin kısaltılması” yönündeki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun çevresindeki bu cihannümacı klik, bugün itibarıyla Türkiye için bir beka sorunudur” dedi.

“Zorunlu eğitimi kısaltma girişimi, çocuk işçiliğini meşrulaştırmaktır”

Özçağdaş, Bakan Tekin’in “12 yıllık zorunlu eğitim uzun, kısaltılmalı” sözlerine atıfta bulunarak, bunun pedagojik ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Öğrencilerimize temel yeterlilikleri bile kazandıramıyorken zorunlu eğitimin uzun olduğunu nasıl iddia ediyorsunuz? Yaygınlaştırmayı planladığınız meslek ortaokullarıyla çocuk işçiliğini meşrulaştırma ve karma eğitim ilkesine saldırma dışında ne hedefliyorsunuz?”

“Okullaşma oranları düştü, bakanlık kamuoyunu yanıltıyor”

Özçağdaş, Bakan Tekin’in “okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerine çıktı” sözlerini eleştirerek, resmi rakamlarla çelişkiye dikkat çekti:

“2012 yılında ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 98,86 idi. Bugün bu oran yüzde 95’e düştü. Ortaokulda yüzde 93’ten yüzde 91,45’e, lisede ise yüzde 91,7’den yüzde 87,97’ye geriledi. Türkiye’de 612 bin 161 çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında. Yüzde 98’lik okullaşma oranı söylemi gerçeği yansıtmıyor.”

“Patronların ucuz işgücü talebine dayanak aranıyor”

Özçağdaş, zorunlu eğitim tartışmalarında bazı iş dünyası temsilcilerinin görüşlerine dikkat çekti:

“Patronların ucuz işgücü istemesi dışında nasıl bir gerekçeniz var? Meslek ortaokullarıyla 10 yaşındaki çocukları mesleğe yönlendirmek hangi ihtiyaca cevap veriyor? Amaç çocuk işçiliği değilse, hangi meslek bu kadar erken yaşta öğrenilmek zorunda?”

“Mesleki eğitim azaltılırken din öğretimi artırılıyor”

CHP’li Özçağdaş, son yıllarda eğitimdeki yönelimi şöyle değerlendirdi:

“Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin oranını yüzde 26 azaltmışsınız. Buna karşın din öğretiminde yüzde 143 artış var. Genel ortaöğretimdeki artış ise sadece yüzde 9. Mesleki eğitimi azaltıp, din öğretimini artırıyorsunuz; sonra da ara eleman bulunamıyor diyorsunuz.”

“Suça sürüklenen çocuk sayısı katlanarak artıyor”

Özçağdaş, zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla çocukların eğitimden kopmasının ciddi sosyal sorunlar yaratacağına dikkat çekti:

“2010’da suça sürüklenen çocuk sayısı 83 bin iken, 2023’te bu sayı 537 bine, 2024’te 612 bine çıktı. Eğitimden koparılan çocukların sokağa itilmesi, suça sürüklenen çocuk sayısını daha da artıracaktır. Bu tablo, zorunlu eğitimin kaldırılmasının doğrudan toplumsal bir güvenlik riski yaratacağını gösteriyor.”

“Rakamlarla gerçek: 9 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda”

CHP’li Özçağdaş, Türkiye’deki genç nüfusun eğitim ve istihdam dışında kaldığına dair verilere de işaret etti:

“Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan 4 milyon 666 bin genç var. Buna açıköğretimdeki 1,2 milyon, MESEM’lerdeki 464 bin, okul dışındaki 612 bin öğrenci de eklendiğinde, toplamda 9 milyondan fazla gencin eğitim dışı kaldığını görüyoruz. 9 milyon gençten 1 milyon nitelikli ara eleman yetiştiremeyen iktidar, zorunlu eğitimi azaltarak çözüm üretemez.”

“Sorun eğitim değil, iktidarın politikalarıdır”

Özçağdaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye’nin zorunlu eğitimle ilgili bir sorunu yoktur. Sorun, okul öncesinde çocukların yemeğini iptal eden, velilerden para toplamayı standart hale getiren bir iktidardır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ekibi bu ülkenin geleceğinin düşmanıdır. Türkiye’nin gerçek sorunu, zorunlu eğitim değil, eğitim politikalarını ideolojik kaygılarla şekillendiren bu iktidardır. Bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

CHP’li Özçağdaş, zorunlu eğitimin kısaltılması tartışmalarını “çocuk işçiliğini meşrulaştırmaya yönelik” bir girişim olarak niteledi. Verilerle okullaşma oranlarının düştüğünü savunan Özçağdaş, mesleki eğitimdeki gerilemeye ve genç işsizliğe dikkat çekti. “Bu mesele Türkiye için bir beka sorunudur” ifadesiyle çıkış yapan Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ekibini “ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla” suçladı.

