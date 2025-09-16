İsrail’in Katar saldırısına tepki: “Haydutluklarını pervasızca sürdürüyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Katar’da müzakere heyetini hedef alan saldırısını “uluslararası hukuka meydan okuma” olarak değerlendirdi.

“İsrail, bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürüyor. Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’a yönelik saldırılardan sonra bu defa Gazze’de barış müzakerelerini yürüten heyeti Katar’da hedef aldı. Bu, alçakça bir saldırıdır. Bağımsız bir ülkenin egemenliğinin apaçık ihlalidir. İsrail’in işgalci ve terörist zihniyetinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir” dedi.

Erdoğan, zirvede kabul edilen bildiride İslam ülkelerinin ortak tavır aldığını vurguladı:

“Bugün kabul ettiğimiz bildiride, İsrail saldırısının tüm İslam devletlerine yönelik olduğunu vurguladık. Ayrıca İsrail’in insanlık dışı eylemlerini durdurmak için mümkün olan tüm yasal ve etkili tedbirlerin alınması çağrısında bulunduk. Türkiye, Filistin davasının bayraktarı olmaya devam edecektir. Nihai hedefimiz barışı, adaleti ve insanlık onurunu hâkim kılmaktır.”

BM’de Filistin oylamaları: “İsrail giderek yalnızlaşıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’de Filistin lehine alınan kararların İsrail’in yalnızlaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

“BM Genel Kurulu’nda 142 ülkenin ‘evet’ oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreçtir. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail’in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye’nin yıllardır savunduğu iki devletli çözüm, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla sürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da bilgi verdi:

“Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ve hedefe odaklanmış bir şekilde devam etmektedir. Bu yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Demokratik meşruiyet temelinde yürütülen bir süreçtir. Komisyonumuz bu yaklaşımın en net göstergesidir. Hem bugünü hem geleceği güvence altına alıyoruz. Vakti zamanı geldiğinde bu sözlerimiz daha net anlaşılacaktır.”

CHP’nin kurultay davası: “Yargı karar verecek”

CHP’nin 38’inci Olağan ve 21’inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali için açılan ve 24 Ekim’e ertelenen davaya ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Şimdi yeniden mahkeme yapılacak. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak, bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikâyet edenler de yargılananlar da CHP’nin koridorlarında dolaşıyor. Aramızdaki fark bu. Önce kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlesinler.”

CHP’den ayrılanların AK Parti’ye katılımı: “Temiz siyasetin adresi”

Son dönemde muhalefetten AK Parti’ye katılımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama partide rüşvet, yolsuzluk, irtikap olduğunu gördüler. Bunun üzerine ‘yanlış adrese gelmişiz’ diyerek ayrıldılar. Bizim partimizde böyle bir durum yaşanmadı. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti’yi tercih ediyor. Bu katılımlar, temiz siyasetin adresinin AK Parti olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

Mezhep tartışmaları: “Alevi-Sünni ayrımı yaptırmayız”

Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gündeme getirilen mezhep tartışmalarına da tepki gösterdi:

“Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, ayrımcı söylemleri reddediyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz etle tırnak gibiyiz. Devletimizin temel ilkelerinden biri, tüm vatandaşların eşitliğidir. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah’ın izniyle biz buna izin vermeyiz.”

Sokak çağrılarına sert tepki: “Kaos ve kargaşaya izin vermeyiz”

FETÖ firarilerinin de sosyal medyadan yaptığı sokak çağrılarına ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çağrıları yapanlar, millete ihanetleri tescillenmiş tiplerdir. Onların sözüne itibar edenler ihanet odaklarına ortak olur. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz. Gerekeni gecikmeden yaparız. Siyaset sokakta değil, demokrasi zemininde yapılır. Biz Türkiye’de siyasetin nasıl yapılması gerektiğini her daim ortaya koymuş bir partiyiz.”

Kaynak : PHA