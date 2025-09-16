Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında görev yapan rehber öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi. Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda eğitim-öğretim süreçlerinde rehberlik hizmetlerinin önemi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmaların artırılması, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi ile sahada karşılaşılan ihtiyaç ve beklentiler ele alındı.

İl Müdürü Ali tosun, rehber öğretmenlerin öğrencilerin kişisel gelişiminde ve eğitim yolculuklarında üstlendikleri kritik rolün altını çizerek, yapılacak çalışmaların verimliliği artıracağına dikkat çekti. Ayrıca öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.

Kaynak : PHA