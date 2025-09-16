Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. İpotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 oranında artarak 19 bin 712’ye çıktı. Adıyaman’da 2024 yılında 649 konut el değiştirirken, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 604 konut el değiştirdi.

Adıyaman’da Ağustos ayında diğer konut satışları 567, ipotekli konut satışları ise 37 olarak gerçekleşti.

En az ve en fazla konut satışının yapıldığı iller:

Ayrıca, TÜİK Ağustos ayı konut Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA