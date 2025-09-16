Türkiye’de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını duyurarak “Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay açıklanması beklenen yeni sosyal konut projesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kaydetti:

“Bu projenin sorumlusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda detayları paylaşacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey çalışmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 konutlar da bu çalışmalara dahil. Kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da fakir-fukara, garip gurebanın bu konutlara kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sosyal konut projeleri ve mevcut çalışmaların detaylarının açıklanmasının ardından, projenin ülke genelinde hızla uygulanacağını aktarıldı.

Kaynak : PHA