Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, Adıyaman’da 17 Eylül çarşamba günü sıcaklığın en yüksek 34°C ve en düşük sıcaklığın ise 23°C olması bekleniyor. Rüzgar GGB yönünde 4.73 KM/S hızında, nem oranı 16% civarında, bulut oranının da 0% olması bekleniyor.

Adıyaman’da yarın havanın açık olması bekleniyor.

Türkiye’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, özellikle yurdun batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Birçok şehirde, sıcaklıklar mevsim normallerine çekilecek. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı şehirlerde de yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar bir süre daha devam edecek.

