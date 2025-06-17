İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele konulu Güvenlik Toplantısı’nda, zehir tacirlerine karşı her an tetikte olduklarını vurguladı ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda suçla mücadele kararlılığını yineledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Bakan Yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla “Uyuşturucu ile Mücadele” konulu Güvenlik Toplantısı düzenledi.

Toplantıda, birimlerin narkotik temalı sunumları ele alındı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirterek, “Zehir tacirlerine karşı ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her an tetikteyiz” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1934892848400204277

Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda suç ve suç odaklarıyla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

bAKAN Yerlikaya, toplantının, uyuşturucuyla mücadelede koordinasyon ve kararlılığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.