Şanlıurfa'da 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle iltisaklı olanlardan hesap sormak bizim vazifemizdir" diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına yönelik değerlendirmesinde, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terör örgütleri ile bir olunmaz" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da ‘Türkiye’nin Huzuru' toplantısını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlık tarihinin ilk izlerine ev sahipliği yapan toprakların kardeşliğin, birlikteliğin ve ortak geçmişin simgesi olduğunun altını çizerek, "Mezopotamya’nın kadim kültürünü ve mirasını barındıran Şanlıurfa kardeşlik diyarıdır. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Bin yıllık geçmişimizde Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Gürcü, Laz demeden omuz omuza mücadele ettik; aynı ekmeği bölüştük, aynı türküyü söyledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde inşa ettiğimiz Büyük ve Güçlü Türkiye, mazlumların da mağdurların da umududur" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, İçişleri olarak, şehir şehir, cadde cadde, sokak sokak memleketimizin her yerinde huzurun ve güvenin hâkim olması için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceklerini belişrterek, terörle mücadelenin de büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili de isim vermeden yaptığı değerlendirmelerde Bakan Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir." dedi

Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durumun açık olduğuna vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz; terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir" diye konuştu.