Uluslararası iş birliğiyle yakalandılar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan veya ulusal seviyede aranan bu kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen ortak operasyonlar sonucunda yakalandığını bildirdi.



Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, iade edilen 11 kişi şu suçlardan aranıyordu:



Gürcistan’da yakalananlar:



C.Ç. – Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma; elebaşılığını A.T.’nin yaptığı organize suç örgütü üyesi.



M.E.Ö. – Kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; “Daltonlar” suç örgütü üyesi.



E.Y.B. – Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.



Ü.A. – Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim yoluyla dolandırıcılık.



M.B. – Tasarlayarak öldürme; “Banlılar” organize suç örgütü üyesi.



K.C.H. ve E.G. – Uyuşturucu ticareti.



G.Ş. – Kasten yaralama, hakaret, mala ve kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma.



Karadağ’da yakalanan:



S.K. – Kasten öldürme.



İsveç’te yakalanan:



M.G. – Kasten öldürmeye teşebbüs.



Japonya’da yakalanan:



M.Y. – Silahlı terör örgütüne üye olma.



“427 suçlunun iadesini sağladık”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede ve ulusal düzeyde aranan bu kişiler, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleri ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalarla yakalanarak ülkemize getirildi. Bu kabine döneminde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.”



Yerlikaya, suçlularla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, operasyonlara katkı sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA