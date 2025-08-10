Darende Belediyesi yetkilisi Aslı Koçhan, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Cumhuriyet İlkokulu’nun ilçenin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet İlkokulu, 1920 yılında eğitim-öğretime başlamış, 1999 yılına kadar yeni binasına taşınana dek Darende’nin ilk ve en çok mezun veren okulu olma özelliğini taşımıştır. 100 yıllık geçmişi boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiş, ilçemizin hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Biz de belediye olarak bu mirası sanat ve eğitim atölyeleriyle yaşatıyoruz.”



Tarihi okulun geçmişi

Darende’nin Tandır Tepe bölgesinde bulunan, tek odalı Mahalle Mektebi ve mescitten oluşan eski yapının yerine inşa edilen okul binasının temeli, Balkan Savaşı ya da 1. Dünya Savaşı öncesinde atılmış; ancak savaşlar nedeniyle inşaat uzun süre tamamlanamamıştır. 1927 yılında Başmuallim Muhittin Yıldız tarafından yapılan tadilatla bina yeniden kullanılmaya başlanmış, 1936-1937 yıllarında ise Başöğretmen Cemal Gökçe öncülüğünde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilmiştir.



1950’li ve 60’lı yıllarda okulda önemli fiziki iyileştirmeler yapılmıştır:

1956: Okula içme suyu ve elektrik bağlandı.

1957: Bahçe tesviye edildi.

1959: Merdivenler betonla kaplandı, bahçeye havuz yapıldı, beş sınıfın tabanı yenilendi.

1960: Yeni derslikler açıldı.

1961-1962: Bahçe taş duvarlarla çevrildi, kapı ve pencereler boyandı, iki beslenme odası yapıldı.

1963-1964: On tuvalet inşa edildi, bahçeye çam ağaçları dikildi.



1965 yılında İlköğretim Müdürlüğü binasının taşınmasıyla okul “Musiki İlkokulu” adını aldı. 1997’de zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla “Cumhuriyet İlköğretim Okulu” olarak hem ilkokul hem ortaokul seviyesinde eğitim vermeye başladı. 13 Eylül 1999’da ise karşıdaki yeni binaya taşındı.



4117 mezun verdi

Cumhuriyet İlkokulu, 1920’den 1999’a kadar geçen süreçte 4.117 öğrenci mezun etti. Günümüzde ise Darende Belediyesi çatısı altında sanat ve eğitim etkinlikleriyle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak : PHA