Bir televizyon programına konuk olan Kablan, Emlak Konut tarafından yürütülen altyapı ve su bağlantı çalışmalarının belediye hizmeti gibi yansıtıldığını öne sürdü. “Ortada bir ortak çalışma yok. Belediye bu süreçte sahada yoktu.” diyen Kablan, bu durumu kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı yönetimi olarak değerlendirdi.



“Adıyaman halkı algı değil, çözüm bekliyor”

Kablan, Adıyaman’da su sorununa yönelik yapılan açıklamaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman halkının ihtiyacı, sosyal medya paylaşımlarıyla algı oluşturmak değil, sahada somut hizmet görmektir. Emlak Konut tarafından yürütülen çalışmaların belediye hizmeti gibi gösterilmesi doğru değildir. Şehrin su sorununu çözmek için kurumlar arası iş birliği elbette önemlidir; ancak bunun doğru ve şeffaf şekilde ifade edilmesi gerekir. Adıyaman halkı algı değil, gerçek hizmet bekliyor.”



Kablan, belediyenin yaşanan krizde aktif bir rol üstlenmediğini savunarak, “Ortada bir ortak çalışma yok. Belediye bu süreçte sahada yoktu.” ifadelerini tekrarladı.



“Krizler iş birliğiyle aşılmalı”

AK Parti İl Başkanı Kablan, su sorununun çözümünün tüm kurumların koordineli çalışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Sorunun büyümeden kalıcı çözüme kavuşması için merkezi idare ile yerel yönetimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Kablan, bu süreçte siyasi tartışmalar yerine halkın mağduriyetinin giderilmesine odaklanılması gerektiğini ifade etti.



Adıyaman’da, kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Havşeri İsale Hattı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan arıza nedeniyle geniş çaplı su kesintileri olmuş, onarım çalışmalarının ardından dönüşümlü su dağıtımına başlanmıştı.

Kaynak : PHA