Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki temasları kapsamında Besni ilçesinde aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan eserlerin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdemoğlu ailesinin ilçeye birçok yatırım yaptığını vurgulayan Tekin, katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkür etti.

Eğitim kalitesini her geçen gün artırmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Tekin, "Çağdaş dünyadaki eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk millî eğitim sistemine yeni eğitim müfredatımızla adapte etmek istiyoruz. Tamamen pedagojik ilkeler gözetilerek yeni müfredat yapıldı. Biz öyle bir müfredat yaptık ki yetiştirmek istediğimiz çocuklar bu ülkenin müşterek değerlerini, devamını, birlik beraberliğini sağlayacak. Bu ülkeye canı pahasına sahip çıkacak; atalarına, dedelerine, bu toprakları kendilerine vatan olarak bırakan bütün büyüklerine saygıda kusur etmeyecek. Onların hukuklarını asla ikinci plana atmayacak, kendilerini iyi yetiştiren vatansever, merhametli, ahlaklı ve hepsinin sonunda da iyi insan yetiştirmek üzere kurguladığımız bir sistem yeni müfredatımız." dedi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise ilçeye yeni eserler kazandırmanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, bayrak törenine katıldı.