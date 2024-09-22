Bakan Kurum, bu sistemle birlikte toplamda 15 firmanın 572 ürünü için çevre etiketi alarak tescillendiğini açıkladı. Etiket alan ürünler arasında seramik, tekstil, deterjan, havlu kağıt gibi birçok ürün yer alıyor. Bu etiket, ürünlerin üretimden tüketime kadar her aşamada çevreye duyarlılığını belgelerken, insan sağlığına daha az zararlı ve çevreye daha az etkili olduğunu kanıtlıyor.

"Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ile Sürdürülebilirlik Adımı"

Gönüllülük esasına dayanan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, ürünlerin AB standartlarına uygun olarak üretildiğini ve çevreye daha az zararlı olduğunu tescilliyor. Bu sistemle, üreticiler ve imalatçılar çevreye duyarlılıklarını kanıtlayarak, ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda prestij kazanmalarını sağlıyor. Türkiye Çevre Etiketi, 4 yıl süreyle veriliyor ve firmalar her yıl denetimlere tabi tutuluyor.

Çevreye duyarlı üretimin teşvik edilmesi adına başlatılan bu sistem, çevre dostu ürünlerin tüketici nezdinde daha görünür olmasını sağlıyor. Ayrıca, firmalar bu etiketi alarak AB ülkelerine ihracatta katma değer elde edebiliyor ve sürdürülebilir bir ekonomi için önemli adımlar atılıyor.

Bakan Kurum: "Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Çalışıyoruz"

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Etiketi ile çevre dostu markaların daha da görünür olmasını sağlıyoruz. Bu etiketle, ürünlerin üretimden tüketime kadar çevreye duyarlılığını tescilliyoruz. Şimdiye kadar 15 firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi’ni kazandırdık. Firmalar, uluslararası pazarlarda da prestijlerini artırarak daha yaşanabilir bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edecekler" dedi.

Bakanlık, etikete sahip firmaların hem iç pazarda hem de Türkiye için önemli bir pazar olan AB ülkelerine ihracatta büyük avantaj sağladığını vurguladı. Ayrıca, Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde uluslararası iş birliği olanaklarının genişletilmesi ve çevre etiketi sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"İhracatta Katma Değer Sağlıyor"

Çevre Etiketi, firmalara uluslararası pazarda daha fazla rekabet avantajı sağlıyor. Özellikle AB ülkelerine yapılan ihracatta çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi, Türkiye’de bu sistemin yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koyuyor. Bakanlık, Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri doğrultusunda sistemin daha fazla ürün ve hizmet grubuna yayılması için çalışmalarını sürdürüyor.

"15 Firma, 572 Ürün Çevre Dostu Olarak Tescillendi"

Bakanlık verilerine göre, tekstil, seramik, deterjan, temizlik kağıdı, kozmetik gibi toplam 15 ürün grubunda 572 ürün Türkiye Çevre Etiketi’ni aldı. Bu firmalar arasında Türkiye’nin önde gelen seramik ve kimya şirketleri de yer alıyor. Bakanlık, çevre etiketi sisteminin tüm sektörlerde yaygınlaşması ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Bu çevre etiketi, bir ürünün üretiminden kullanım ömrü sonuna kadar olan süreçlerde çevreye ve insan sağlığına zararlarını minimum seviyeye indiriyor. Bakanlık, sistemin yaygınlaştırılmasıyla vatandaşların çevre dostu ürünlerle diğer ürünler arasında farkı daha kolay ayırt edebileceğini belirtti.

Kaynak : PHA