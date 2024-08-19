İstihdam edilenlerin sayısının beklentiler doğrultusunda 2024 yılının II. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile %49,6 olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, işsizlik oranlarında ise OVP ve 12’nci Kalkınma Planı hedeflerine uygun seyrin devam ettiğini belirtti.

“İşsiz sayısı azalıyor”

Bakan Işıkhan açıklamasında, "2024 yılının II. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %8,8 seviyesine geriledi. İşgücünde hem geçen çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış devam ediyor. İşgücü 2024 yılı II. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi. Genç nüfusta da işsizlik oranı 2023 yılı II. çeyreğine göre 1,4 puanlık azalış ile %16,3 seviyesine geriledi. İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız." dedi.

Kaynak : PHA