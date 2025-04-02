“Alışverişlerine devam eden vatandaşlarımız esnafına, ticarete ve Türkiye ekonomisine sahip çıktı”

2 Nisan günü yapılan alışveriş hareketliliğine dikkat çeken Bolat, “Ramazan Bayramı tatil dönemine rağmen vatandaşlarımız alışverişlerini sürdürerek hem esnafına hem ekonomiye sahip çıktı” dedi.

“Türkiye Kazandı, Ekonomi Kazandı”

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı. Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye’nin destekleyicisi olan, milli ekonomiye, yerli ve milli markalara sahip çıkan vatandaşlarımızı gönülden selamlıyorum. Milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerine devam etti. Böylece esnafına, üretime, istihdama ve Türkiye ekonomisine sahip çıktı.”

“Esnaf ve Odalara Teşekkür”

Bolat, açıklamasında esnaf odaları, ticaret odaları ve iş dünyası kuruluşlarına da teşekkür etti. Bu kurumların da boykot çağrılarına karşı ticaretin ve yerli üretimin yanında durduklarını belirten Bolat, “Milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri bugün sergilendi” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı Yapacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ticaret alanında kararlı adımlar atılmaya devam edileceğini belirten Bolat, “Hükümet olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı yapacağız’” dedi.

Kaynak : PHA