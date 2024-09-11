Arap Ligi ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede Türkiye’nin enerji stratejileri hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol çalışmalarına da dikkat çekti.

Gabar'da Petrol Üretimi Artacak

Bakan Bayraktar, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol üretiminin devam ettiğini belirterek, “Bir milyar varillik bir rezerv tahmin edilen bu sahada üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. 2024 yılından itibaren Gabar’da günlük üretimi 100 bin varile, toplamda ise 200 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz,” dedi.

Enerji Stratejisi ve Yenilenebilir Kaynaklar

Türkiye’nin enerji stratejilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını söyleyen Bayraktar, her yıl yaklaşık 70 milyar dolarlık enerji faturası ödendiğini ifade etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, “Azami ölçüde yenilenebilir kaynakları enerji miksimize katmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Nükleer Enerjinin Önemi

Bayraktar, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde nükleer enerjinin rolüne de değinerek, Akkuyu Nükleer Santrali’nin tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını ve fosil yakıtlardan dönüşümü hızlandıracağını belirtti.

Arap Ligi ile İş Birliği Gelişecek

Bayraktar, Arap Ligi ülkeleriyle enerji ve madencilik alanındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. “Bu iş birliği, enerji yollarını çeşitlendirmek için kritik bir adım olacak,” dedi.

Gazze Mesajı

Konuşmasının sonunda Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Bayraktar, Gazze’nin yeniden inşası için Türkiye’nin her zaman elini taşın altına koyacağını belirtti ve “Gazze’nin yeniden inşasına hep birlikte katkı sağlayacağız,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA