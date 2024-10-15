Kurtulmuş’un, Anayasa'nın 3. maddesindeki "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" ifadesinin değişmesi gerektiğine yönelik açıklamasına karşı çıkan Bahçeli, bu görüşün bölücülük anlamına geldiğini vurguladı.

Bahçeli'den "Bölücülük" Eleştirisi

Devlet ve milletin birbiriyle ayrılmaz bir bütün olduğunu savunan Bahçeli, "Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir," ifadelerini kullandı.

"Anayasa Tartışmalarına Tepki"

Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa'nın 3. maddesine ilişkin önerilerine karşı çıkarken, Anayasa’nın bu maddesinin tartışılmasını devletin temel ilkelerine yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Bahçeli, bu tür tartışmaların Türkiye'nin birliğini hedef aldığını ve bu yönde yapılacak her türlü hamlenin karşısında olacaklarını ifade etti.

"Filistin ve İsrail Eleştirileri"

Bahçeli, grup toplantısında aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da sert tepki gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni "istenmeyen adam" ilan etmesini kınayan Bahçeli, "İsrail, şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdididir," dedi.

"DEM Parti'ye Mesaj"

DEM Parti ile olan ilişkilerde uzlaşı ve kardeşlik mesajı veren Bahçeli, "Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, ortası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalıdır," dedi. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması üzerine gelen eleştirileri değerlendiren Bahçeli, uzattığı elin kardeşlik ve birlik mesajı taşıdığını belirtti.

Kaynak : PHA