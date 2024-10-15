30'dan fazla ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen bu uluslararası etkinlik, Adıyaman Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak dikkat çekti.

"Katılım Geniş Oldu"

ADYÜ Gençlik Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, üniversitenin üst yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar arasında ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy ve fakülte dekanları yer aldı. Yoğun ilgi gören etkinlik, öğrencilerin Erasmus+ programıyla ilgili bilgi edinmeleri ve uluslararası eğitim fırsatlarından nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat sundu.

"Erasmus+ Programı: Öğrencilere Yeni Ufuklar Açılıyor"

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Erasmus+ programının Adıyaman Üniversitesi için uluslararası alanda büyüme ve işbirliği imkanlarını artırdığını vurguladı. Perktaş, “Adıyaman Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, 2028 sonrası bütçesini yüzde yüz kullanarak, 2024 yılı KA131 bütçesini iki katına çıkarmayı başardı. Bu başarı, uluslararası projelerdeki etkin katılımımızın bir göstergesidir,” dedi. Ayrıca, ADYÜ'nün farklı proje türlerine ev sahipliği yaparak, uluslararası öğrencilerle işbirliğini artırdığına dikkat çekti.

ADYÜ, Erasmus+ kapsamında uluslararası öğrencilere ve akademik işbirliklerine ev sahipliği yaparak, öğrencilere Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunuyor. Bugüne kadar 1500'den fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, öğrencilere yeni fırsatlar sunarak Adıyaman'ın küresel bir eğitim merkezi haline gelmesi yolunda önemli adımlar atıyor.

"Sanat ve Kültür Dolu Bir Etkinlik"

Etkinlikte sadece Erasmus+ tanıtımı yapılmadı; aynı zamanda kültürel ve sanatsal gösterilere de yer verildi. Bakü Müzik Akademisi’nden Zuleykha Usubova’nın sunduğu piyano resitali büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu da sahne alarak halk oyunları gösterisi sundu. Kültürel etkinliklerle renklenen Erasmus Days, öğrencilere hem bilgi dolu hem de eğlenceli bir atmosfer sundu.

"Uluslararası İşbirliklerinde Büyük Başarılar"

Adıyaman Üniversitesi, Erasmus+ projeleri kapsamında KA210 ve KA220 projelerinde yürütücü ve ortak kurum olarak büyük başarılar elde etti. Bu projeler, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir parçası olarak, hem öğrencilere hem de akademik personele Avrupa’daki üniversitelerle işbirliği yapma imkanı sunuyor.

"Sertifikalar ve Teşekkür Belgeleri ile Sona Erdi"

Etkinliğin sonunda, etkinliğe katkı sağlayanlara sertifikalar ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Stantların gezilmesi ve Erasmus+ programının sunduğu fırsatların anlatıldığı broşürlerin dağıtılmasıyla devam eden etkinlik, öğrencilere Erasmus+ programına dair kapsamlı bilgi sağladı.

Kaynak : PHA