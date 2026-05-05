MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli mesajlar verdi. Açıklamasında hem iç politika hem dış gelişmelere değinen Bahçeli, Türkiye’nin güvenlik, kalkınma ve toplumsal bütünleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörün tamamen ortadan kaldırılmasının ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu belirten Bahçeli, bu sürecin farklı alanlarda atılacak adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye Ortak Hedef Olmalı”

Bahçeli, terörün sona erdiği bir Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü olacağını belirterek, bu hedefin tüm kesimler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dış Politika Ve Kıbrıs Vurgusu

Konuşmasında dış politikaya da değinen Bahçeli, Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Ekonomi Ve Güvenlik Bağlantısı

Enerji, tarım ve üretim alanlarının küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Bahçeli, güvenlik ortamının ekonomik kalkınma için belirleyici olduğunu söyledi.

Yeni Düzenleme Mesajı

Bahçeli, konuşmasında bazı konuların yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, Terörsüz Türkiye sürecine katkı sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasının önemine işaret etti.