Adıyaman Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder’in adını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen park ve okuma salonunu hizmete açmaya hazırlanıyor. Hayırsever Abdulgani Binici’nin katkılarıyla tamamlanan proje kapsamında düzenlenecek açılış töreni için vatandaşlara davet yapıldı. Yeni Mahalle’de yer alan park ve okuma salonu, 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek programla kapılarını açacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

Siyasetiyle, esprileriyle, zekâsıyla, kendine has kişiliğiyle ve barışa olan katkısıyla gönüllerde yer edinen hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder'in hatırasını yaşatmak için, hayırsever hemşehrimiz Abdulgani Binici'nin katkılarıyla yaptığımız parkımızı ve okuma salonumuzu hizmete açıyoruz. Tüm halkımız davetlidir.'

Açılış töreni 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Yeni Mahalle 26209. Sokak'ta yapılacak.

