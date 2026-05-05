Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük için İstanbul’da veda programı düzenlendi. Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen kahvaltı programına çok sayıda davetli katılırken, Adıyaman Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Teke de programda yer aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Küçük’ün yeni görevine ilişkin beklentiler ve temenniler dile getirildi.

Programda konuşan Teke, Kaymakam Abdullah Küçük'ün görev süresince sergilediği yönetim anlayışına dikkat çekti. Teke, 'Sayın Kaymakamımızın Güngören'de ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve vatandaş odaklı yaklaşımı, Adıyaman için de önemli bir kazanım olacaktır' ifadelerini kullandı.

Teke, Kaymakam Abdullah Küçük'ün Güngören'de görev yaptığı süre boyunca kazandığı tecrübeyle Adıyaman'da da en iyi şekilde değerlendirerek kente önemli katkılar sunacağına yürekten inandıklarını söyledi.

