MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce Türkiye ve Türk milletinin, "Asrın felaketi" olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldığını anımsatarak, hayallerin toprak altında kaldığını, nice umut, özlem, yaşama sevinç ve hedeflerinin kesintiye uğradığını ve kaybolduğunu kaydetti.

"“Orada kimse var mı?” sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla; soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı" diyen Bahçeli, "Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye’miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat’ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi. Hakikaten 6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvveti çok şiddetliydi. Fakat Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudreti bundan çok daha diri, zinde ve güçteydi. Aziz milletimiz devletiyle el ele verdi. Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi. 6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi" dedi.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1887741649100419309

İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Bahçeli, "Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir" dedi.

Bu arada Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasına dikkati çeken Bahçeli, kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.