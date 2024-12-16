Suriye halkı pas tutmuş esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmuş ve yeni bir döneme kucak açtığını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Zalim Esad’ın ülkeden kaçışıyla birlikte tarih sahnesine çıkan yeni Suriye’nin demokrasiye geçiş süreci inanıyorum ki hızlanacaktır. Türkiye Suriye halkının yanındadır" dedi.ANKARA (İGFA) - Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu belirterek, "Bu meşru ve dostane tutum hiç değişmeyecektir" dedi.

Suriye’de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrarın destekleyici unsurlarından birisi olarak sivrilmesinn hiç kuşku yok ki samimi beklentileri olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, "Terör örgütlerinin Suriye’den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Parçalanmış Suriye’ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur" dedi.

Türkiye ve Suriye’de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle anılması diye bir şey olmadığını belirten Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizle kaderimiz bir. Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir" dedi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1868633004400095450

"Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye’de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır" diyen Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızıçizgidir. İsrail’in yayılmacı emellerini mütehakkim ve mütecaviz politikalarla devam ettirmesi halinde Türkiye’yle karşı karşıya gelmesi, temas hattının sıfıra inmesi kaçınılmaz hale gelebilecektir. Şam’a göz dikenlerin Tel Aviv ile Kudüs’te sıkışıp bozgunla yüzleşme ihtimali yabana atılmamalıdır. Suriye’de barış, huzur ve kardeşlik ikliminin filizlenmesine tahammül edemeyen mihrakların sürekli savaş ve çatışma ortamı için ikmal yapmasına, tehlikeli senaryoları devreye sokma arayışlarına Türkiye’nin yanında ümit ederim ki, bölge halkları da müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında, "Türk milleti Suriyeli kardeşlerinin destekçisidir. Demokrasiye hızla geçilmesi için yardıma hazırdır. Ülkemizden doğup sınır aşan sular mahiyetindeki Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan “Bereketli Hilal”, komşu coğrafyaların huzur, sükûnet ve refahını takviye ve tahkim edecektir" diyerek destek vurgusu yaptı.