Broşür Dağıtıldı, Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar Yapıldı

Polis ekipleri, internet dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemleri içeren broşürler dağıttı. Dolandırıcıların sık kullandığı yöntemler, vatandaşların bu tür olaylara karşı nasıl tedbir alması gerektiği ve kişisel bilgilerin korunmasının önemi konularında uyarılarda bulunuldu.

Özellikle internet alışverişlerinde ve banka bilgileriyle yapılan işlemlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilen broşürlerde, vatandaşların şüpheli durumlarda derhal polisle irtibata geçmesi gerektiği vurgulandı. Ekipler, "Kimseye şifre vermeyin, tanımadığınız numaralardan gelen bağlantılara tıklamayın" uyarısında bulundu.

Genel Asayiş Konusunda Uyarılar

Saha çalışması sırasında, genel asayiş konularına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlara karşı vatandaşların bilinçli olmalarının önemine değinildi. Toplum Destekli Polislik ekibi, esnafla birebir görüşerek, dükkanların güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusunda önerilerde bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşların güvenlik kameralarının aktif şekilde çalıştırılması, iş yerlerinin kapatılmadan önce kilitlenmesi ve şüpheli kişilerin fark edilmesi durumunda 155 Polis İmdat hattına bildirimde bulunulması gerektiğini vurguladı.

Halktan Memnuniyet

Bilgilendirme çalışmasından memnun olan vatandaşlar ve esnaflar, bu tür faaliyetlerin farkındalık oluşturduğunu ve dolandırıcılık olaylarına karşı kendilerini daha dikkatli olmaya teşvik ettiğini belirttiler. Özellikle internet dolandırıcılığı vakalarının arttığına dikkat çeken vatandaşlar, bu tür uyarıcı faaliyetlerin daha sık yapılmasını talep ettiler.

Emniyetten Çağrı: “Şüpheli Durumları 155'e Bildirin”

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan şüpheli bir durum fark ettiklerinde veya dolandırıcılık girişimleriyle karşılaştıklarında derhal 155 Polis İmdat Hattı’nı aramalarını istedi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin, vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme çalışmalarını belirli aralıklarla sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak : PHA