Ziyarete Protokolden Geniş Katılım

Yelkovan Anaokulu’nda düzenlenen etkinliğe, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü Mehmet Turan ile Kahta Kardelenler Anaokulu Müdürü Emine Turan ve Kahta Şehit Şükrü Özmen Anaokulu Müdürü Nejat Aslan katıldı. Ziyaret sırasında protokol üyeleri ve okul yöneticileri, minik öğrencilerle yakından ilgilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, oyuncak yardımını çocuklara bizzat teslim etti. Çocuklarla sohbet eden Başli, etkinliğin sadece maddi destekle sınırlı kalmadığını, bu tür faaliyetlerin dayanışma, paylaşma ve sevgi duygusunu aşılamak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Eğitim, sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve sevgiyle bir arada olmayı öğretmektir." diyen Başli, bu tür projelerin devam etmesini temenni etti.

Oyuncak Yardımıyla Sınırlı Kalmadı: Kukla Gösterisi, Pizza İkramı ve Şarkılar

Yelkovan Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar için eğlenceli sürprizler de hazırlandı. Oyuncak yardımıyla sınırlı kalmayan programda, çocuklara pizza ikramı yapıldı, ardından kukla gösterisi düzenlendi. Çocukların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, hep birlikte şarkılar söyleyerek neşeli dakikalar geçirildi.

Bu etkinlik sayesinde çocuklar, sadece oyuncaklarla değil, aynı zamanda eğlence, paylaşma ve mutluluk dolu bir gün geçirme fırsatı buldu. Kukla gösterisi ve şarkılar, çocukların neşesine neşe katarken, yüzlerindeki gülümseme etkinliğin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.

Yelkovan Anaokulu Müdürü: “Çocuklarımızın Mutluluğu Her Şeye Değer”

Etkinlikte bir konuşma yapan Yelkovan Anaokulu Müdürü Mehmet Karaman, Kahta Kardelenler Anaokulu ve Kahta Şehit Şükrü Özmen Anaokulu'na teşekkür etti. Yapılan yardımların çocukların yüzlerinde oluşturduğu mutluluğa dikkat çeken Karaman, bu tür projelerin, dayanışma kültürünü pekiştirdiğini ifade etti.

“Bu anlamlı yardımla öğrencilerimize mutluluk veren ve okulumuzu destekleyen Kahta Kardelenler Anaokulu ve Kahta Şehit Şükrü Özmen Anaokulu müdürlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki sevinç ve heyecan, bu tür dayanışma projelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Kardeş okul olarak böyle bir birlikteliğin parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve bu güzel iş birliğinin devamını diliyoruz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli: “Bu Organizasyon, Okullar Arasındaki Kardeşlik Bağlarını Güçlendirdi”

Etkinlikte konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, eğitimin yalnızca bilgi vermekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek için önemli bir araç olduğunu söyledi. Başli, etkinlikte emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrenci velilerine teşekkür ederek, bu tür projelerin çocukların hem ruhsal hem de sosyal gelişimine büyük katkı sunduğunu belirtti.

“Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Kahta Kardelenler Anaokulu Müdürü Emine Turan, Kahta Şehit Şükrü Özmen Anaokulu Müdürü Nejat Aslan’a, öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Eğitim, sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve sevgiyle bir arada olmayı öğretmektir. Bugün burada yapılan oyuncak yardımı ve çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduğumuz bu güzel program, okullarımız arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, hepimize bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür dayanışma projelerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Dayanışma ve Paylaşma Kültürüne Katkı

Bu tür projeler, sadece çocukların mutlu olmasını değil, aynı zamanda okullar arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlenmesini sağlıyor. Oyuncak yardımı, kukla gösterileri, pizza ikramı ve şarkılarla dolu etkinlik, çocukların hafızasında güzel bir anı olarak kalacak.

Eğitimde dayanışma ve iş birliğini güçlendiren bu tür projelerin, hem çocuklar hem de eğitimciler açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gelecekte de bu tür organizasyonların devam edeceğini açıkladı.

Çocukların Gözlerindeki Sevinç, Projenin Başarıya Ulaştığını Gösterdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Kardelenler Anaokulu ve Kahta Şehit Şükrü Özmen Anaokulu’nun desteğiyle gerçekleştirilen kardeş okul projesi, Yelkovan Anaokulu'ndaki minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Oyuncak yardımı, pizza ikramı, kukla gösterisi ve şarkılarla dolu etkinlik, çocukların mutluluğunu zirveye taşıdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, eğitimin yalnızca bilgi vermekten ibaret olmadığını, aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma değerlerini de pekiştirdiğini gözler önüne serdi.

Bu tür etkinliklerin, çocukların sosyo-duygusal gelişimine büyük katkı sunduğu ifade edilirken, çocukların neşesi ve yüzlerindeki mutluluk, projenin başarısının en net göstergesi oldu. Eğitimde kardeşlik ve dayanışmanın sembolü haline gelen bu etkinlik, Kahta'daki okullar arası dayanışmanın devam edeceğinin de bir işareti olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA