Anayasa'nın temel ilkelerine ilişkin yapılan tartışmalara kararlı bir şekilde yanıt veren Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasa’nın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir," açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den HÜDA PAR’a Anayasa Uyarısı

MHP Genel Başkanı, HÜDA PAR’ın anayasanın temel maddeleriyle ilgili açıklamalarını eleştirerek, Anayasa'nın ilk dört maddesine yönelik herhangi bir değişiklik talebinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Bahçeli, bu tür taleplerin Türkiye'nin milli birliğine zarar verdiğini ve MHP'nin bu tür girişimlere karşı duracağını ifade etti. Bahçeli’nin bu açıklamaları, Anayasa'nın değişmez nitelikteki maddeleri üzerinden yapılan tartışmalara net bir duruş sergilediği anlamına geliyor.

Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’ne Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili soru sormak, bu kapsamda teste tabi tutmak, hiç kimsenin hakkı, harcı ve haddi değildir. Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasa’nın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir, ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur.”

"Anayasa’nın Değişmez Maddeleri Milli Birliğimizin Temelidir"

Bahçeli, Anayasa'nın ilk dört maddesinin Türkiye'nin devlet yapısını ve milli kimliğini belirleyen en temel unsurlar olduğuna dikkat çekerek, bu maddelerin değiştirilmesinin Türkiye'nin bütünlüğüne zarar vereceğini vurguladı. Bu bağlamda, MHP'nin bu ilkeleri savunmaya devam edeceğini belirtti.

Anayasa'nın ilk dört maddesi şunları içeriyor:

Türkiye Devleti'nin şekli Cumhuriyettir.

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür; dili Türkçedir.

Anayasa’nın değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği hükümleri yer almaktadır.

CHP ve Özgür Özel’e Eleştiri

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim taleplerine ve bazı ekonomik söylemlerine de sert tepki gösterdi. Bahçeli, Özel’in erken seçim çağrısını "akıl tutulması" olarak değerlendirirken, rakı fiyatlarıyla ilgili tartışmalara atıfta bulunarak, "Deli saçması vaadi, bir litrelik rakının 140 liraya düşeceğinden başka bir şey değildir" dedi. Bahçeli, CHP'nin siyasi söylemlerini de eleştirerek, partisinin Türk milletinin menfaatlerini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

MHP'nin Anayasa Reformuna Destek Mesajı

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir anayasa hazırlığına ihtiyacı olduğunu ve bu anayasanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Ancak, Bahçeli’nin vurguladığı en önemli nokta, yeni bir anayasa hazırlığında bile Anayasa'nın ilk dört maddesine sadık kalınacağıydı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa’nın ilk dört maddesine sadık kalınarak zamanın ihtiyaçlarına dinamik ve kalıcı cevaplar verebilen bir anayasa hazırlığının yanındadır" ifadeleriyle, partisinin bu konuda ne kadar hassas olduğunu vurguladı.

Bahçeli’nin açıklamaları, MHP’nin anayasa değişikliği tartışmalarında kırmızı çizgilerinin ne olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, muhalefete yönelik eleştirileri ve erken seçim tartışmalarına verdiği yanıtlar ile de dikkat çekti.

Bahçeli’nin Açıklamaları Siyasi Gündemi Hareketlendirdi

Bahçeli'nin açıklamaları, sadece Anayasa’nın ilk dört maddesi tartışmalarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin iç ve dış tehditler altında olduğuna dikkat çekerek, MHP’nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Kaynak : PHA