Baget pırlanta, dikdörtgen biçiminde kesilmiş bir pırlanta çeşididir. Bu pırlanta çeşidi, birçok mücevherde kullanılır, özellikle yüzüklerde ve küpelerde sıkça tercih edilir.

Baget pırlanta, taşın kesim biçimi nedeniyle genellikle daha az parıltılı ve daha az gösterişlidir. Ancak, bu kesim biçimi sayesinde pırlantanın rengi ve berraklığı daha net bir şekilde görülebilir. Baget pırlantanın en belirgin özelliği, düz, keskin köşeleri ve kenarlarıdır.

Baget pırlantaların kesimi, diğer pırlanta çeşitlerinde olduğu gibi 4C olarak bilinen berraklık, kesim, renk ve karat ağırlığına göre değerlendirilir. Baget pırlantanın kesimi, doğru bir şekilde yapılırsa, taşın göz alıcı bir parlaklığı olabilir. Baget pırlantanın berraklığı ve rengi de önemlidir. Bu özellikler, pırlantanın değerini belirleyen en önemli faktörlerdir.

Baget pırlantalar, yüzüklerde ve küpelerde en sık kullanılan pırlanta çeşitlerinden biridir. Baget pırlanta yüzükler, tek taş veya yan taşlı tasarımlarla kullanılır. Bu yüzüklerde, genellikle bir veya daha fazla baget pırlanta taşı kullanılır. Baget pırlanta yüzüklerin yanında, baget pırlanta küpeler de sıkça tercih edilir.

Baget pırlanta fiyatları, diğer pırlanta çeşitlerinde olduğu gibi, kesim, renk, berraklık ve karat ağırlığına göre değişir. Baget pırlanta yüzüklerde, yüzükte kullanılan metal, pırlanta taşlarının sayısı ve boyutu, tasarım ve işçilik de fiyatı etkileyen diğer faktörlerdir.

Sonuç olarak, baget pırlanta, dikdörtgen biçiminde kesilmiş bir pırlanta çeşididir. Baget pırlanta, düz, keskin köşeleri ve kenarlarıyla diğer pırlanta çeşitlerinden ayrılır. Baget pırlantaların kesimi, renk, berraklık ve karat ağırlığına göre değerlendirilir. Baget pırlanta yüzükler ve küpeler, tek taş veya yan taşlı tasarımlarla kullanılır.