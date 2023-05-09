Asrın felaketi denen depremde şehir olarak çöktük, yıkıldık. Toplum olarak da savrulduk, dağıldık. Enkaz haline geldik.

Bilahare gelişmeleri toplum olarak en küçük hücrelerimize kadar yaşadık…

Bugüne kadar insanımız ve şehrimiz için neler yapıldı, neler yapılıyor ve neler yapılacak konusunda kamuoyuna kapsamlı ve sistemli bir bilgilendirme yapıl(a)madığını, paylaşılan ya da edinilen bilgilerin de dağınık, bölük pörçük olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla halkımızın gerek son durum hakkında, gerekse geleceğe dair ciddi bilgi ve bilinç eksikliği içerisinde olduğunu düşünüyoruz.

Yapılan çalışmaların iyi niyetle ve gayretle olduğuna inanıyoruz elbette. Geçen 90 günlük sürenin de taşların yerine oturması için yeterli bir süre olduğuna inanıyoruz. Ancak yapılan çalışmaların koordinasyonunda kopukluk, ortak akıl ve ortak tavır geliştirmekte noksanlık, kamuoyunun bilgilendirilmesinde yetersizlik olduğunu da düşünüyoruz.

Gerek kamuoyunun sağlıklı ve yeterli bilgilendirme ve yönlendirilmesi, gerekse Adıyaman’ın inşası, yeniden ayağa kalkması ve küllerinden doğması için toplumun bütün kesimlerinin el birliği, gönül birliği ve güç birliği yapmasının elzem olduğuna inanıyoruz.

Yapılan çalışma ve hizmetlerden herkesin adil ve eşit bir şekilde yararlanması, bunların bütün siyasi yapı, yaklaşım ve mülahazalardan uzak değerlendirilmesi gerektiği inancındayız.

Yaraların sağaldığı, acıların azaldığı ve şehrin ayağa kalktığı günlere sabırla, azimle ve birlikte yürümek zorundayız.

Bu manada hem bilinç oluşturmak hem toplumu harekete geçirmek adına “Adıyaman’a Sahip Çık” sloganıyla bir kampanya başlatıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda #AdıyamanaSahipÇık etiketi ile yapacağımız paylaşımlarla hem bir platform ve kamuoyu oluşturacağız hem de önerilerimizi paylaşacağız..

Adıyaman’ı seven, Adıyaman’a gönül veren, Adıyaman’da yaşayan ve içinde Adıyaman’ı yaşatan herkesi, Adıyaman’ı yeni/yeniden inşa ve ihya etmek adına bu heyecana ortak olmaya ve Adıyaman’a sahip çıkmaya davet ediyoruz.

ADIYAMAN KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU