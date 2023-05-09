Analitik için Kullanabileceğiniz En İyi SMM Araçları

Boyutu ne olursa olsun, hemen her işletme sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak kullanır zira günümüzün rekabetçi piyasasında dikkat çekebilmek için bunu yapmak neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Bir mobil casino sitesi bile yeni üyeler kazanmak ve marka tanınırlığı elde etmek için sosyal medyaya ihtiyaç duyar. Meta, Twitter, Pinterest ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının milyarlarca kullanıcısı vardır ve tüm bu platformlarda aktif olmak, işletmelerin müşterilerine doğrudan ulaşabilmelerini ve yeni müşteriler edinebilmelerini sağlar.

Ancak birden çok sosyal medya platformunda aktifseniz, hepsini birden yönetmek son derece zor olabilir. Her hesaba giriş yapmak, her biri için gönderiler hazırlamak ve bunları gün boyunca düzenli şekilde paylaşmak için zaman ve enerji harcamanız şarttır. Bu, az sayıda çalışana sahip olan küçük ölçekli işletmeler için özellikle zor olacaktır. Neyse ki bu sorunu tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yönetme ve tüm analitik verilere tek bir merkezden ulaşma şansı tanıyan bazı araçlar vardır: Bunlara “social media management” (sosyal medya yönetimi) araçları (kısaca SMM) denir.

Peki, bu SMM araçları içerisinde diğerlerinden daha çok özelliğe sahip olan ve buna rağmen pratik bir kullanım sunan seçenekler hangileri? Aşağıda, 2023 itibariyle en iyi SMM araçlarını listeleyerek bu soruyu yanıtlıyoruz.

Buffer

Fiyat Ücretsiz kullanım profil başına 1 kullanıcı, 3 hesap ve 10 sıraya alınmış gönderi ile sınırlıdır. Essentials abonelik planı, profil başına 2.000 sıraya alınmış gönderi içerir ve aylık 6 USD değerindedir.

Buffer en eski sosyal medya yönetim araçlarından biri ve öncelikle gönderileri planlamayı amaçlıyor. Yani çok sayıda gönderi paylaşıyorsanız ve amacınız müşterileriniz ile bu yolla mümkün olduğu kadar çok etkileşin kurmaksa, Buffer iyi bir seçim olacaktır. Bu araç Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok ve Pinterest'in yanı sıra Google My Business platformunu da destekliyor. Ücretsiz olarak kullanırsanız, her platform için 10 gönderi planlayabilir ve Facebook grupları da dahil olmak üzere üç adede kadar sosyal medya hesabı bağlayabilirsiniz.

Buffer, gönderi zamanlama, analitik ve hedef kitle yönetimi özelliklerine ek olarak, en son yarattığınız içerik ve satmak istediğiniz ürünler için hızlı bir şekilde mobil uyumlu basit bir web sitesi oluşturmanıza da olanak tanıyor. Bu basit ancak etkileyici bir özellik, zira mobil uyumlu içerik için ayrı bir planlama yapmanıza gerek kalmıyor.

Hootsuite

Fiyat Ücretsiz kullanım 1 kullanıcı, 3 SM hesabı ve 30 gönderi ile sınırlıdır. Profesyonel plan 1 kullanıcı, 10 SM medya hesabı ve sınırsız gönderi içerir. Aylık 49 USD.

Hootsuite tüm sosyal medya yönetimi ihtiyaçlarınız için eksiksiz bir çözüm sunuyor. Bu, “hepsi bir arada” türünden bir uygulama ve tüm abonelik planlarına şu özellikleri dahil ediyor:

● Gönderi planlayıp belirli bir tarih/saatte otomatik yayınlama;

● Gelen kutularınızı izleyerek size haber verme;

● Reklam sonrası kampanyalar yürütme;

● Tek bir pano üzerinden tüm sosyal medya akışlarınızı izleme.

Bir sosyal medya yönetimi uygulamasından isteyebileceğiniz hemen her şey pakete dahil edilmiş. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok ve Pinterest destekleniyor. Analitik araçlar ise ne yazık ki abonelik planları arasında bölünmüş durumda, yani tümüne erişmek için en pahalı aboneliği seçmeniz gerekiyor. Ancak bunu yaptığınızda, benzer sektörlerdeki diğer işletmelerden de istatistiklere erişiyor ve rekabette ne durumda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu listedeki en pahalı araçlardan biri ancak paranızın hakkını veriyor.

Social Pilot

Fiyat Profesyonel plan ayda 30 USD’den; 3 kullanıcı ve 25 hesap içeren Küçük Ekip planı ise ayda 50 USD’den başlıyor.

Bu listedeki pek çok uygulamada sosyal medya yönetimini şirketinizdeki bir ekibe devretmek istiyorsanız “takım erişimi” için ayrı bir ödeme yapmanız istenecektir. Social Pilot da bunu yapıyor ancak talep ettiği ücret diğer seçeneklerden neredeyse %80 daha az. Kullanıcı arayüzü basit olsa da tamamen işlevsel ve Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok ile Tumblr'ı destekliyor. Ana ekran ve kenar çubuğunda gönderilerinizi ve hesaplarınızı yönetmek, gelen kutularına veya analizlere erişmek ve hatta reklam yayınlamak için sekmeler bulunuyor. Farklı ekip üyelerine, ne yapabilmelerini istediğinize bağlı olarak farklı roller atayabilirsiniz.

MeetEdgar

Fiyat 5 SM hesabı, 4 kategori ve 20 ekip üyesi içeren Eddie planı için ayda 29,99 USD’den başlıyor.

MeetEdgar, sosyal medya hesaplarınız için bir tür “otomatik pilot” olarak çalışıyor. Gönderileri ayarlama ve oluşturma gibi sıkıcı işlerin çoğunu sizin yerinize yapabiliyor ve Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok ve Instagram ile uyumlu çalışıyor. Tek sorun, listedeki diğer seçeneklere kıyasla sınırlı sayıda analitik özelliğe sahip olması: Bu, asıl olarak bir planlama aracı olarak tasarlanmış. Anacak bu işi mükemmel şekilde yapıyor. MeetEdgar, herhangi bir bağlantıdan alıntı yapmaya değer metin ve resimler çekebiliyor ve ardından bunlara uygun gönderiler oluşturabiliyor. İyi performans gösteren geçmiş güncellemelerin yeni varyantlarını dahi otomatik olarak yaratabiliyor.

Loomly

Fiyat 2 kullanıcı ve 10 hesap içeren Temel plan aylık 35 USD’den başlıyor.

Loomly ile hemen her platformda otomatik gönderi paylaşmanıza izin veren özel bir sosyal ağ oluşturabilirsiniz. Diğer bir deyişle, kendi özel platformunuzu yaratıp onu diğer sosyal medya platformları için bir kaynak olarak kullanabiliyorsunuz. Bu özel platformu sadece şirketinize özgü bir sosyal medya ağı olarak da kullanabilirsiniz. Loomly, farklı sosyal medya ihtiyaçları için birden fazla planlama takvimi sunuyor. Her takvime bir Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube ve TikTok hesabı ekleyebilirsiniz. Birden fazla uygulamayı yönetmek zorunda kalmadan aynı içeriği Twitter, Instagram ve kendi özel ağınızda aynı anda yayınlayabiliyorsunuz.