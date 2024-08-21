Türkiye genelinde en fazla badem alanına sahip olan Adıyaman'da badem hasadı başladı, ancak çiftçiler halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden alım fiyatlarına ilişkin bir açıklama bekliyor.

"Fiyat Belirsizliği Üreticileri Zor Durumda Bırakıyor"

Hasadın başlamasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından badem alım fiyatlarıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmaması, çiftçiler arasında tedirginliğe yol açtı. Geçen yıl hububat fiyatlarında yaşanan belirsizlik, bu yıl badem üreticilerinin de kaygılarını artırıyor. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle bazı çiftçiler, yaklaşık 2 bin dönüm badem bahçesini sökerek kuru tarıma geçiş yaptı.

"Ziraat Odası Başkanı'ndan Çağrı"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'ne acil bir çağrıda bulunarak, badem alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Özkan, “Girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak makul bir fiyat belirlenmediği takdirde, ilimizde badem üretimi yerini tamamen kuru tarıma bırakacaktır” dedi.

Üreticiler, fiyatların açıklanmasını beklerken, badem hasadının verimli geçmesi ve emeğinin karşılığını alabilmeyi umut ediyor.

Kaynak : PHA