Bahçeli: “Terörle Masaya Oturulmaz”

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslenerek, “Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen terörist başı, terörün bittiğini ve örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ancak devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin; aklından dahi geçirmesin. Kana değil, kardeşliğe susadıklarını göstersinler.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin bu sözleri, çözüm süreci tartışmalarına net bir tepki olarak değerlendirildi.

"Babacan’dan Diyalog Mesajı"

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, DEM Parti Genel Başkanı Ali Babacan, X hesabından Bahçeli’ye destek verdi. Babacan, açıklamasında, “Türkiye siyasetinin kürsüden edilen hakaretlere değil, diyaloğa ihtiyacı var. Kimden gelirse gelsin, bu türden her çabayı kıymetli görüyorum; uzatılan hiçbir elin havada kalmamasını değerli buluyorum. Diyalog ikliminin atılacak somut adımlarla büyümesini temenni ediyorum.” diyerek, Bahçeli’nin çağrısına olumlu bir yaklaşım sergiledi.

"Siyasi Gündemde Etkisi"

Bahçeli’nin açıklamaları ve Babacan’ın destek mesajı, çözüm süreci ve terörle mücadele konularında siyasette önemli bir yankı uyandırdı. Bahçeli’nin sert çıkışı ve Babacan’ın diyalog vurgusu, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaların odağında olacak gibi görünüyor. Siyaset uzmanları, bu açıklamaların, siyasi partiler arasında olası bir diyalog zemininin oluşması yönünde önemli bir adım olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak : PHA