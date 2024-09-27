Ali Babacan'ın kurucu başkanlığındaki DEVA Partisi 12 Ekim'de ikinci olağan genel kuruluna gidiyor. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı.
9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi’nde ikinci büyük kongre heyecanı yaşanacak.
Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacağı belirtilirken, 12 Ekim 2024 olarak belirlenen genel kurulun Meyra Palace Otel’de gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kaynak: igf