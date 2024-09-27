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Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacağı belirtilirken, 12 Ekim 2024 olarak belirlenen genel kurulun Meyra Palace Otel’de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor mu?

Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor mu?

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