Türkiye'nin ilk kadın spor yorumcusu Ayşegül Aytaş, kariyerine bir yenisini ekleyerek uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.BALIKESİR (İGFA) - Juventus, Roma, Milan, Everton ve Bayern Münih gibi dünyaca ünlü futbol kulüplerinde forma giymiş efsane oyuncularla ortak projeler yürüten Aytaş, Türk futbol menajerliğine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Futbol kariyerine Türkiye'nin ilk kadın spor yorumcusu ve analisti olarak başlayan Ayşegül Aytaş, kısa sürede elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise menajerlik alanında uluslararası çapta ses getirecek projelere imza atarak Türkiye'yi gururlandırıyor.

Aytaş'ın futbol dünyasındaki bu yeni hamlesi, Türk futboluna ve menajerlik sektörüne önemli katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Kadınların futbol dünyasında da etkin bir rol oynayabileceğini kanıtlayan Aytaş, başarılarıyla uluslararası platformda da takdir topluyor.

Aytaş'ın bu yeni girişimi, Türk futbolunun uluslararası arenada daha fazla tanınmasına ve Türk menajerlerin dünya çapında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.